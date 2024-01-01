Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Ваш AI-второй пилот для коммерческих сообщений. Используйте исторические разговоры, активность CRM и данные о намерениях потенциальных клиентов для создания сообщений, которые конвертируются.

Веб-сайт: flike.app

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