Альтернативы - Flexential
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs имеет 10-летний опыт работы в сфере веб-хостинга, выделенных серверов и колокейшн. Dataplugs предоставляет услуги хостинга корпоративного уровня предприятиям любого размера по всему миру. Мы концентрируемся на успехе наших клиентов и поддерживаем его, создавая исключительную ценность с пом...
CoreSite
coresite.com
CoreSite, американская компания Tower (NYSE: AMT), предоставляет гибридные ИТ-решения, которые позволяют предприятиям, поставщикам облачных, сетевых и ИТ-услуг монетизировать и подготовить свой цифровой бизнес к будущему. Наши тесно взаимосвязанные кампусы центров обработки данных предлагают собстве...
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных обл...
Cologix
cologix.com
Cologix предоставляет управляемые услуги, облачные, мультимедийные, контентные, финансовые услуги, а корпоративные клиенты доверяют Cologix поддержку критически важной для бизнеса инфраструктуры и подключение их к клиентам, поставщикам и партнерам.