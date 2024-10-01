Альтернативы - Fiverr

Toptal

toptal.com

Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольк...