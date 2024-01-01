Fitia

Fitia

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Веб-сайт: fitia.app

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Fitia — это автоматический планировщик питания и трекер питания для похудения или набора мышечной массы. Наши пользователи получают персонализированные рецепты, основанные на их данных и местных ингредиентах, поддерживаемые эксклюзивной базой данных продуктов и рецептов 1M. - Похудейте или наберите вес с помощью разумной диеты. - Умные планы питания, чтобы сбросить жир 🔥 или набрать мышечную массу 💪. - Счетчик калорий и трекер макросов 🎯 - 🌯 +8000 индивидуальных рецептов... и многое другое!

Веб-сайт: fitia.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fitia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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