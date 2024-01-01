FirstQuadrant

FirstQuadrant

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: firstquadrant.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Бесконечно масштабируемые продажи B2B с помощью ИИ. Развивайте свой бизнес в геометрической прогрессии с помощью предсказуемых, полностью автоматизированных продаж с использованием новейшего искусственного интеллекта. Превратите продажи B2B в полностью масштабируемую и полностью автономную систему с искусственным интеллектом. FirstQuadrant включает в себя полный набор инструментов искусственного интеллекта для входящих, исходящих и стимулирующих продаж, обеспечивая единый подход к управлению взаимоотношениями.

Веб-сайт: firstquadrant.ai

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