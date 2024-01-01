Развитие бизнеса на основе искусственного интеллекта для научных организаций. FirstIgnite — компания-разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта, созданная специально для того, чтобы помочь университетам выявлять компании, заинтересованные в партнерстве в области исследований, и связываться с ними. Пользователи вводят описание своего исследования и подбираются к рынкам, компаниям и контактам, наиболее связанным с потенциальным партнерством.

Веб-сайт: firstignite.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FirstIgnite, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.