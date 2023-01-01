Альтернативы - Fireflies.ai

Tilkee

tilkee.com

Tilkee подпитывает ваш бизнес, расширяя возможности ваших отделов продаж и маркетинга с помощью надежных и полезных данных. Tilkee повышает эффективность отделов продаж и маркетинга и генерирует данные для организаций, которые помогают им лучше взаимодействовать с потенциальными и клиентами. Использ...