Finnt AI-powered platform makes sense of unused and unstructured data by breaking down complex financial documents into digestible memos in minutes.

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