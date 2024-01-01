FinFlx

FinFlx

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Веб-сайт: finflx.com

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FinFlx упрощает и делает более доступным для малого и среднего бизнеса предложение пенсионных планов с установленными взносами в соответствии с местным трудовым законодательством. Работодатели могут запустить пенсионный план в течение нескольких часов, а не недель, с полностью цифровым управлением записями сотрудников, администрированием плана, выбором инвестиций и подробной отчетностью. FinFlx — это будущее пенсионных решений на рабочем месте на Ближнем Востоке.

Веб-сайт: finflx.com

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