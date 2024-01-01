FilterPixel — это инструмент для отбора и редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта, доступный как на платформах Windows, так и на Mac. Инструмент автоматизирует процесс сортировки фотографий, определения лучших снимков и выявления потенциальных проблем, существенно сокращая время, затрачиваемое на выбор фотографий. Приложение предназначено для различных жанров фотографии и обеспечивает точные результаты независимо от типа фотосессии. Он поддерживает ряд форматов, включая RAW, DNG и JPG, и позволяет одновременно импортировать несколько альбомов, что повышает эффективность рабочего процесса. FilterPixel использует искусственный интеллект для имитации стиля редактирования пользователя, от обрезки до настройки экспозиции, что позволяет им создавать персонализированные профили редактирования. С помощью FilterPixel пользователи могут экспортировать отредактированные изображения на различные платформы, включая Lightroom, Capture One и Photo Mechanic, в различных форматах. Этому инструменту доверяет мировое сообщество фотографов за его эффективность в преобразовании рабочих процессов и повышении производительности. Программное обеспечение гарантирует конфиденциальность и не передает пользовательские данные, обеспечивая соответствие GDPR. Он предлагает широкий спектр поддержки, включая образовательные блоги и специальную службу поддержки. ИИ также адаптируется к стилю и жанру фотографии пользователя и по-разному обрабатывает разные снимки. Примечательно, что искусственный интеллект FilterPixel классифицирует похожие фотографии и выбирает лучшую, гарантируя, что ни один нужный кадр не будет упущен.

Веб-сайт: filterpixel.com

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