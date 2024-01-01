Альтернативы - Fillgoods
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
ShipBob
shipbob.com
Электронная торговля для интернет-магазинов. ShipBob позволяет предприятиям предлагать двухдневную доставку и управлять запасами, заказами и поставками.
Flowspace
flow.space
Flowspace дает брендам возможность ускорить продажи, масштабировать операции и удовлетворить ожидания быстрой и доступной доставки после покупки. Начать.
PIPE17
pipe17.com
Лучше, чем iPaaS. Интеграции электронной коммерции, которые помогут вам видеть, автоматизировать и управлять вашими операциями, выполнением заказов, запасами и многим другим.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum — это оптовая онлайн-система управления заказами для пищевой промышленности и индустрии напитков. Закажите бесплатную демо-версию, чтобы узнать, как мобильные заказы и платежи могут помочь вашему бизнесу расти.
ChannelApe
channelape.com
Программное обеспечение для стратегического управления запасами для торговли Три основных продукта: 1. Insights — информационная панель, отчеты и оповещения, созданные для многоканальных брендов. Точно знайте, что у вас есть, где и почему. Бизнес-аналитика, созданная для коммерции. Отчеты о заказах,...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — это глобальная платформа роста для омниканальных ритейлеров. Осуществите всю свою коммерческую деятельность с помощью единой платформы. Благодаря более чем 100 интеграциям (включая популярные платформы, такие как Amazon, eBay, Shopify и Walmart), Linnworks охватывает все, что вам нужно —...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают онлайн. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательского интерфейса. ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...
Peak
peak.ai
Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...