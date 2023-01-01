Альтернативы - FieldPie
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким кодом для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, предоставляя работник...
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
BeatRoute
beatroute.io
Платформа поддержки продаж, которая помогает предприятиям розничной торговли получать на 50 % больше дохода от своих отделов продаж, дистрибьюторов и клиентов.
SimpliField
simplifield.com
Повысьте производительность с помощью интегрированной мобильной платформы для розничных бизнес-операций, коммуникаций и аналитики в реальном времени.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшими возможностя...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
inSitu Sales
insitusales.com
Универсальное мобильное приложение для продаж на местах, DSD и ввода заказов Создавайте заказы на продажу, мобильные счета, оценки и платежи. Оптимизируйте маршруты продаж и отслеживайте представителей с помощью Live GPS. Создавайте порталы электронной коммерции
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми ваш...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc — это облачное приложение для отслеживания полевых сотрудников, позволяющее отслеживать повседневную рабочую деятельность с использованием данных в реальном времени. Попробуйте наш бесплатный план. Получите 1 тысячу часов отслеживания в реальном времени для ∞ пользователя.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — это программная платформа, которая помогает производителям и дистрибьюторам легко управлять и автоматизировать повседневные операции на местах и достигать более высокого уровня эффективности с помощью данных в реальном времени.
CallProof
callproof.com
CallProof — это мощный инструмент, специально разработанный, чтобы помочь внешним торговым представителям максимизировать эффективность их повседневной деятельности. Он предоставляет простой в использовании интерфейс для планирования маршрута, позволяя пользователям планировать оптимизированные марш...
allGeo
allgeo.com
Abaqus предоставляет программную платформу (www.allGeo.com), которая помогает предприятиям упростить управление полевыми операциями. Платформа allGeo содержит такие решения, как учет рабочего времени и EVV (электронная проверка посещений), и легко подключается к ADP Workforce Now®, чтобы упростить о...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...
Repzo
repzo.com
Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в режиме реального времени.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...
Veloxy
veloxy.io
Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro — это облачное программное обеспечение для управления услугами со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяющее вам управлять клиентами, потенциальными клиентами, предложениями, заказами, счетами-фактурами, платежами, отзывами и отзыва...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Приложение для автоматизации продаж для ваших выездных сотрудников Предназначен для производителей, оптовиков и дистрибьюторов, позволяющих оптимизировать свою деятельность по продажам на местах и ускорить продажи.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.