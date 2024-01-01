Fidesic

Fidesic

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Веб-сайт: fidesic.com

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Нужна помощь с обработкой счетов для Microsoft Dynamics GP или D365 Business Central? Fidesic — это идеальное решение для кредиторской задолженности на основе искусственного интеллекта. www.fidesic.com Все еще обрабатываете счета вручную? Fidesic делает выставление счетов и оплату поставщикам простыми! Мы помогаем бизнесу, который... *Растущий бизнес *Мультилокация / несколько организаций / франшизы *Необходимость масштабирования обработки счетов *Необходимость модернизации процессов AP *Использование функций Microsoft Dynamics GP или Business Central: *Сбор данных счетов - 99% точный (больше не нужно вводить вручную) * Простота создания рабочих процессов утверждения счетов и платежей * Простая оплата — (ACH, безопасное выполнение чеков, мобильное устройство) * Портал поставщиков с вашим брендом (поставщики отправляют счета напрямую) * Прямая интеграция с Business Central и Dynamics GP (Great Plains) Fidesic постоянно стремится предоставить пользователям самое надежное, эффективное и простое в использовании решение по автоматизации кредиторской задолженности (AP) для Dynamics GP и Business Central. Мы считаем, что, упростив обработку счетов с помощью модернизированной, наглядной и безопасной платформы, вы сможете сосредоточиться на общих целях организации и построить работу, которая вам нравится. Fidesic предназначен для работы с предприятиями как с одним, так и с несколькими офисами, использующими Dynamics GP. Мы работаем со специалистами по бухгалтерскому учету, чтобы помочь сократить количество ручных процессов, повысить производительность и повысить прозрачность в организациях с децентрализованной ответственностью. Команда Fidesic понимает каждый бизнес, независимо от его размера, на индивидуальной основе, гарантируя, что ваши потребности в кредиторской задолженности (AP) будут услышаны и приняты во внимание. Команда обслуживания клиентов доступна через чат, по телефону или по электронной почте, чтобы предоставить вам необходимую информацию и помощь, необходимую для достижения успеха и преодоления любых проблем, с которыми вы можете столкнуться. • Самостоятельная адаптация. Сделайте переход к автоматизации безупречно простым. Наша команда поддержки всегда готова помочь вам на протяжении всего процесса, когда вам понадобится помощь. • OCR счетов (оптическое распознавание символов). Система оптического распознавания символов Fidesic сочетает в себе программное обеспечение и ввод вручную, чтобы гарантировать максимальную точность важных данных счетов, с возможностью считывания счетов с точностью до 96%. Это означает, что больше не нужно вводить данные! • Поддержка нескольких местоположений. Fidesic имеет встроенную поддержку нескольких местоположений, встроенную в захват и рабочий процесс. Счета-фактуры будут автоматически направляться уполномоченным утверждающим лицам и кодировать GL. • Обслуживание клиентов – Fidesic гордится выдающимся обслуживанием клиентов. Команда доступна через чат, по телефону или по электронной почте, чтобы ответить на любые вопросы, комментарии или проблемы, связанные с вашей кредиторской задолженностью, и эффективно решить их. • Полная интеграция MEM (несколько локаций). Fidesic AP имеет рабочие процессы, управление счетами и импорт в GP, который был разработан специально для работы с Multi-Entity Management. Утвержденные счета будут разделены на отдельные или несколько объектов и импортированы в GP без необходимости ввода данных. • Больше не нужно вводить данные вручную – Fidesic помогает пользователям с утверждением и заботится о его выполнении. Больше не нужно набивать и рассылать физические бумажные чеки. Отправляйте ACH и бумажные чеки, выбирая счета для оплаты. • Автоматизация платежей поставщикам. Fidesic — это лучший способ управлять всем процессом оплаты поставщикам с помощью нашей веб-системы утверждения рабочих процессов. Решение будет соответствовать тому, как ваша банковская система настроена в вашей ERP-системе Dynamics GP. Вы сможете платить поставщикам с нескольких банковских счетов с помощью ACH и бумажного чека, не добавляя дополнительных шагов к процессу утверждения и оплаты. • Утверждение счетов с помощью мобильных устройств. Решение Fidesic по оплате счетов предлагает мощную мобильную платформу утверждения счетов, к которой вы можете получить доступ из любого места, где есть подключение к Интернету. Больше не нужно задерживать утверждение счетов только потому, что вас нет в офисе — утверждайте счета прямо по электронной почте с помощью нашего решения. • Надежный рабочий процесс. Компания Fidesic предлагает гибкий и надежный рабочий процесс, который автоматически направляет утверждение счетов, поэтому вам больше не придется микроуправлять обработкой счетов по счетам к оплате (AP). Как пользователь Fidesic, вы будете иметь полную информацию о своем рабочем процессе и возможность создавать отчеты, готовые к аудиту. • Возможности для конкретных отраслей. Fidesic предлагает функции, разработанные с учетом конкретных отраслей. Решение помогает различным организациям здравоохранения, некоммерческим организациям, организациям по производству продуктов питания и напитков, гостиничному бизнесу, финансам и франчайзингу в обработке счетов и платежей. • Надежная отчетность. Решение Fidesic может удовлетворить ваши уникальные требования к отчетности. Вы сможете предоставлять отчеты, специально разработанные, чтобы предоставить вашим донорам представление о том, как расходуются средства, и настраивать отчеты в соответствии с их потребностями, и все это с минимальными усилиями. Пользователи также смогут создавать отчеты с резервными копиями всех PDF-файлов и связанных с ними расходов. Мы знаем, как важно иметь доступ к полному журналу аудита всех утверждений (счетов и платежей). ****Fidesic бесплатно**** Fidesic's предлагает пользователям неограниченную бесплатную пробную версию Fidesic, чтобы узнать, что означает автоматизация точек доступа для их организации, без ограничений по времени.
Категории:
Business
Биллинговое программное обеспечение

Веб-сайт: fidesic.com

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PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

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Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

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