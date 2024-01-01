Альтернативы - Fictiv

BuildBee

buildbee.com

Облачное программное обеспечение для резки и контроля с интегрированной средой блочного кодирования, базовыми функциями моделирования, такими как генератор форм для печенья и генератор литофана, а также оптимизированный рабочий процесс. Он имеет отличные функции, такие как инструмент автоматического...