Fictiv — это операционная система для индивидуального производства, которая позволяет быстрее, проще и эффективнее искать и поставлять механические детали. Наша интеллектуальная система, поддерживаемая лучшими в своем классе специалистами по операциям, организует сеть тщательно проверенных и управляемых партнеров по всему миру для быстрого и высококачественного производства, от предложения до доставки. На сегодняшний день Fictiv произвела более 20 миллионов деталей как для компаний на ранней стадии развития, так и для крупных предприятий, помогая им гибко внедрять инновации и быстрее выводить продукцию на рынок.

Веб-сайт: fictiv.com

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