Fetii

Fetii

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Веб-сайт: fetii.com

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Фетии перевозит группы и предприятия вместе по требованию. Fetii — это приложение для групповых поездок, которое позволяет как потребителям, так и предприятиям заказывать 15-местные фургоны по требованию. Пользователи платят с помощью системы регистрации QR, которая плавно распределяет платежи между группами во время посадки. Группы больше не обязаны бронировать чартерный автомобиль за несколько недель вперед, платить минимум 5 часов за 15-минутную поездку и не иметь гибкости в оплате ИЛИ разделять группу и использовать несколько транспортных средств... Fetii устраняет трудности при групповых перевозках. .

Веб-сайт: fetii.com

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