Fermat — это революционный инструмент искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в индустрии моды. Оно позволяет пользователям генерировать идеи, разрабатывать и представлять модные модели в ускоренном темпе, что значительно расширяет их творческий рабочий процесс. Fermat — это также доска для совместной работы, которая позволяет дизайнерам воплощать свои идеи в реалистичные визуальные эффекты. Пользователь может воплотить свои эскизы, сделанные вручную, в реальность, получив высококачественные рендеры одним щелчком мыши. Этот инструмент побуждает дизайнеров применять свой уникальный стиль, используя визуальные ссылки, чтобы поддерживать целостность своих коллекций или обновлять свои бестселлеры. Важной особенностью является возможность изменять атмосферу, материалы и цвета модных вещей за считанные секунды. Он также предлагает возможность визуализировать одежду на разных моделях и при необходимости корректировать настройки. Fermat также позволяет масштабировать изображения с высоким разрешением для улучшения созданных проектов и предоставляет возможность преобразовывать проекты в редактируемые векторные форматы. Это жизненно важный инструмент, который позволяет создателям моды превращать свои идеи в осязаемые прототипы, помогает визуально выражать идеи и способствует эффективному сотрудничеству между командами. Ему доверяют и используют различные авторитетные компании и внештатные консультанты по моде.

Веб-сайт: fermat.app

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