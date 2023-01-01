Альтернативы - FeedbackExpress
HighLevel
gohighlevel.com
Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — это компания, занимающаяся управлением онлайн-репутацией и конфиденциальностью, которая предоставляет программное обеспечение и услуги, в том числе: отрицательные результаты Google, личный брендинг, защиту частной информации, сканирование Dark Web и многое другое.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
BrightLocal
brightlocal.com
Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Broadly
broadly.com
Программное обеспечение для онлайн-репутации и качества обслуживания клиентов поможет вам создать стратегию онлайн-маркетинга, чтобы вы могли привлекать клиентов, получать рекомендации, получать отзывы и получать доходы.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
EmbedSocial
embedsocial.com
Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Appbot
appbot.co
Инструменты обзора и рейтинга приложений, которые помогут вам повысить уровень обслуживания клиентов. Платформа для компаний, которые серьезно относятся к отзывам и рейтингам. Appbot обеспечивает мониторинг обзоров и рейтингов мирового класса, ответы и анализ.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
SpotOn
spoton.com
Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
FreshReview
freshreview.co
Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us is the only complete reputation management platform and custom review response service built for agencies and brands. Since 2012, over 10,000 agencies, brands, and local businesses have leveraged Shout About Us platform to get more positive reviews, respond, and grow their businesses.
Reviewgrower
reviewgrower.com
With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...
Repuso
repuso.com
Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.
Localyser
localyser.com
Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...
ReviewPush
reviewpush.com
ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...
Listen360
listen360.com
Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...
ConsumerAffairs
consumeraffairs.com
With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc — это ЛУЧШЕЕ программное обеспечение для управления репутацией и отзывами в Интернете, которое генерирует обзоры, отслеживает и управляет вашей деловой репутацией в Интернете на единой информационной панели, поэтому вы можете больше сосредоточиться на ведении своего бизнеса, в то время как...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews — это универсальная онлайн-платформа для управления репутацией. Первая платформа, обеспечивающая прямую интеграцию Stripe, конструктор веб-сайтов в один клик и ориентированную на агентства. Если вы ищете «белую этикетку», то нет лучшего выбора, чем EmbedMyReviews. Настройка уровня, фу...
ResellerRatings
resellerratings.com
Мы объединяем покупателей и продавцов, чтобы улучшить качество покупок. ResellerRatings помогает клиентам находить, выбирать и защищать продукты и бренды, которые им нравятся, а также предоставляет организациям инструменты для ускорения поиска, увеличения конверсии и создания социального доказательс...
TrueReview
truereview.co
Самый эффективный способ увеличить ваши отзывы в Google (или любом другом веб-сайте) — это TrueReview! С помощью TrueReview отправка запросов на проверку по SMS или электронной почте проста и не требует сложной настройки. TrueReview отслеживает взаимодействие ваших клиентов с запросами на проверку и...
Tagsen
tagsen.com
Решения для печати для бизнеса и маркетинга на Tagen, ведущей онлайн-платформе Индии, предлагающей качественную продукцию, такую как визитные карточки, баннеры, наклейки, листовки и многое другое.
URLScore.ai
urlscore.ai
Независимо от того, заботитесь ли вы о безопасности веб-сайта перед посещением или хотите повысить эффективность обнаружения киберугроз, Urlscore всегда готов помочь. Используйте нашу веб-форму или интегрируйте наш API для классификации URL-адресов и выявления потенциальных рисков, обеспечивая более...
paiza
paiza.jp
Комплексный сайт поиска работы и обучения для ИТ-инженеров и программистов [paiza]. Визуализируйте свои навыки с помощью проверки навыков программирования, и если ваши навыки будут признаны, вы можете получить скаута от компании, что даст вам преимущество при смене работы. Это служба, которая оценив...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite помогает компаниям отслеживать, запрашивать и демонстрировать свои онлайн-обзоры, чтобы повысить социальную защищенность и завоевать доверие своих клиентов.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, технология, лежащая в основе Sitejabber, представляет собой платформу для продвижения бренда, которая позволяет компаниям использовать реальные отзывы. Компании используют наш комплексный, высокотехнологичный набор инструментов управления репутацией для получения и широкой публикации обзоров ...
Oggvo
oggvo.com
Oggvo облегчает малым предприятиям рост и сохранение конкурентоспособности, упрощая обслуживание клиентов на каждом этапе пути.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Мы помогаем кадровым фирмам ускорить их рост, максимизируя рентабельность инвестиций в отзывы, рекомендации, репутацию и рекрутеров.
Shopper Approved
shopperapproved.com
С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 интернет-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся дважды удостоенной наград Inc. 500 компанией, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отл...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io — ведущий поставщик решений для сбора обзоров и маркетинговых решений для электронной коммерции. Создайте свою репутацию в Интернете, поощрите лояльность потребителей и соедините свою бизнес-модель с требованиями рынка посредством искренних отзывов клиентов. Наши бесконтрактные тарифные п...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — это современное программное обеспечение для обзора и управления репутацией для малого и среднего бизнеса. Наш автоматизированный и простой в использовании интерфейс помогает владельцам бизнеса собирать достоверные отзывы клиентов на автопилоте. С помощью Score My Reviews вы можете ...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — это универсальное программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов для B2B SaaS-бизнеса, позволяющее удерживать и расширять клиентскую базу. Reptrics создан для проактивной команды по работе с клиентами и исполнительного руководителя для управления привлечением и продлением клиенто...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
SO Connect
soconnect.com
Листинги помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 10...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....