Альтернативы - Faturah POS
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам улучшить работу, увеличить продажи и улучшить качество обслуживания гостей.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.
Clover
clover.com
Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro — это универсальная система управления рестораном. Расширенные возможности. Интуитивная платформа. Увеличьте продажи, порадуйте гостей, сэкономьте время и деньги. Узнать больше!
SpotOn
spoton.com
Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.
POSApt
posapt.au
POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.
Rezku POS
rezku.com
Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасам...
PosEase
posease.com
PosEase — это облачное программное обеспечение для выставления счетов POS (точки продаж) для индустрии гостеприимства, такой как рестораны, облачные кухни, пекарни и т. д.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...
Elementary POS
elementarypos.com
Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниче...
SALIDO
salido.com
SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с уч...
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управ...
orderbird
orderbird.com
Пусть ваше гостеприимство растет! С нашей POS-системой вы добьетесь большего успеха, сэкономите время и деньги и уменьшите стресс. Опыт работы с orderbird в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии и Франции.
Lavu
lavu.com
Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...
Foodics
foodics.com
Foodics — это универсальное решение для управления ресторанами и точками продаж, которое помогает владельцам бизнеса любого размера и типа осуществлять свою деятельность плавно и точно. Мы открываем владельцам ресторанов дверь в экосистему, которая позволяет им получать выгоду от интеграции многих с...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Продвигайте свой ресторан на специальном веб-сайте
Heartland
heartland.us
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