Альтернативы - Brandwatch Social Media Management
Meta Business Suite
business.facebook.com
Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
X Pro
pro.x.com
X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на приложение Das...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилизовано под Tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...
Feedly
feedly.com
Добро пожаловать в Feedly — платформу, где бизнес и любознательные умы всегда опережают события! Мы стремимся помогать командам отслеживать конкурентов, открывать новые тенденции и исследовать возникающие угрозы безопасности. Feedly AI — это набор моделей машинного обучения, которые автоматически с...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в штате Делавэр. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания извес...
Buffer
buffer.com
Buffer — самый интуитивно понятный и доступный инструмент управления социальными сетями для малого бизнеса. С Buffer планировать, планировать и публиковать контент в социальных сетях стало проще, чем когда-либо. Самое приятное то, что вы можете увидеть подробную аналитику социальных сетей на несколь...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Linktree
linktr.ee
Познакомьтесь с Linktree™, бесплатным инструментом биоссылок, которым пользуются лучшие мировые бренды, авторы и влиятельные лица.
Hootsuite
hootsuite.com
Слишком многие бренды терпят неудачу в социальных сетях. Твоему это не обязательно. Все начинается с правильных инструментов. Тысячи брендов полагаются на платформу и решения Hootsuite для запуска блестящих социальных кампаний, предоставления 5-звездочного опыта социальной коммерции и управления вс...
Metricool
metricool.com
Metricool — это платформа, которая позволяет вам анализировать, планировать и управлять своими социальными сетями, как настоящий профессионал. Инструмент, предназначенный для того, чтобы доставить ваши социальные сети на Луну. Планируйте публикации, анализируйте важные данные и создавайте выигрышную...
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть инфор...
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это полноценная платформа управления социальными сетями для бизнеса и агентств. Он помогает планировать публикации, отслеживать упоминания, создавать собственные информационные панели и многое другое. Zoho Social принадлежит Zoho.com — набору из более чем 40 продуктов, которым доверяю...
Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social — это современная универсальная платформа для социальных сетей. Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели. Функции включают публикацию и планирование, отчеты и аналитику, почтовый ящик в социальных сетях и прослушивание, управ...
Planoly
planoly.com
Planoly — это планировщик контента для социальных сетей, которому доверяют более 8 миллионов создателей контента. Он позволяет привлечь новых подписчиков в социальных сетях. Используйте комплексные инструменты для создания контента, чтобы управлять каждой частью вашей социальной стратегии и развиват...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...
Planable
planable.io
Planable — это платформа для совместной работы над контентом, которая упрощает командную работу по маркетингу. Это место, где вы можете создавать, планировать, просматривать и утверждать весь свой потрясающий маркетинговый контент для социальных сетей, блогов, информационных бюллетеней, пресс-релизо...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social — мировой лидер в области программного обеспечения для управления социальными сетями и аналитики. Интуитивно понятная платформа Sprout передает мощные социальные данные в руки более чем 30 000 брендов, чтобы они могли оказывать более разумное и быстрое влияние на бизнес. Благодаря по...
Beacons
beacons.ai
Создайте бесплатную, красивую и легко настраиваемую ссылку на био-сайте с помощью Beacons. Присоединяйтесь к более чем 2 миллионам авторов по всему миру и за считанные минуты установите удобную ссылку на био-сайте, чтобы создать свой бренд, расширить аудиторию и монетизировать свой контент. Подклю...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
Loomly
loomly.com
Loomly — это простая в использовании платформа управления социальными сетями, которая помогает вам создавать и планировать публикации, отслеживать аналитику и управлять единым почтовым ящиком в социальных сетях по всем вашим каналам социальных сетей. * Управляйте активами своего бренда в библиотеке....
Publer
publer.io
Publer — это платформа управления социальными сетями, которая позволяет вам совместно работать, планировать и анализировать публикации в Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, бизнес-профилях Google, YouTube, WordPress, Telegram и Mastodon из одного и того же места.
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для п...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социа...
Heropost
heropost.io
Цель Heropost – помочь нашим пользователям повысить эффективность своего бренда продуктивным и разумным способом с помощью инструментов и показателей, которые расширяют их возможности в социальных сетях. Компания была основана в середине 2016 года, когда рост Instagram увеличился в четыре раза, что ...