WebCatalog
F5Bot

F5Bot

f5bot.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для F5Bot в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

F5Bot — это бесплатный сервис, который отправляет вам электронное письмо, когда выбранные вами ключевые слова упоминаются на Reddit, Hacker News или Lobsters. Используйте его для мониторинга вашего бренда, ваших проектов или просто тем, которые вас интересуют.

Веб-сайт: f5bot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением F5Bot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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