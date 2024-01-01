F1000 research

F1000 research

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Веб-сайт: f1000research.com

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F1000Research — это издательская платформа открытых исследований для ученых, ученых и врачей, предлагающая быструю публикацию статей и других результатов исследований без редакционной предвзятости. Все статьи получают прозрачное рецензирование и редакционные рекомендации по обеспечению открытого доступа ко всем исходным данным. F1000Research публикует статьи и другие результаты исследований, в которых сообщается о фундаментальных научных, научных, переводческих и клинических исследованиях в области физических и биологических наук, инженерии, медицины, социальных и гуманитарных наук. Любое исследование подходит независимо от воспринимаемого уровня интереса или новизны; мы приветствуем подтверждающие и отрицательные результаты, а также нулевые исследования. F1000Research публикует различные типы исследований, включая клинические испытания, систематические обзоры, программные инструменты, методические статьи и многое другое.

Веб-сайт: f1000research.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением F1000 research, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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