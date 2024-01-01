EyeOnTask помогает предприятиям выездного обслуживания беспрепятственно управлять рабочим процессом, что делает его лучшим программным обеспечением для управления выездным обслуживанием на рынке. Мы предоставляем решение организациям выездного обслуживания, которые в настоящее время испытывают трудности с управлением разбросанным рабочим процессом. Мы — клиентоориентированная компания, целью которой является сокращение расходов, повышение производительности и оптимизация процессов каждой полевой операции. Отрасли, которые мы обслуживаем: 1. HVAC 2. Сантехника 3. Установка и ремонт компьютеров 4. Транспорт и логистика 5. Строительство 6. Видеонаблюдение 7. Поставщик услуг Интернета и кабельного телевидения 8. Борьба с вредителями 9. Программное обеспечение для очистки 10. Уход за газонами и ландшафтом 11. Бассейн и спа 12. Солнечная система установки 13. Системы пожарной безопасности и сигнализации 14. Лифты, лифты и эскалаторы 15. Домашняя автоматизация ... и многое другое

Веб-сайт: eyeontask.com

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