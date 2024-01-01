Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EyeOnTask в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
EyeOnTask помогает предприятиям выездного обслуживания беспрепятственно управлять рабочим процессом, что делает его лучшим программным обеспечением для управления выездным обслуживанием на рынке. Мы предоставляем решение организациям выездного обслуживания, которые в настоящее время испытывают трудности с управлением разбросанным рабочим процессом. Мы — клиентоориентированная компания, целью которой является сокращение расходов, повышение производительности и оптимизация процессов каждой полевой операции. Отрасли, которые мы обслуживаем: 1. HVAC 2. Сантехника 3. Установка и ремонт компьютеров 4. Транспорт и логистика 5. Строительство 6. Видеонаблюдение 7. Поставщик услуг Интернета и кабельного телевидения 8. Борьба с вредителями 9. Программное обеспечение для очистки 10. Уход за газонами и ландшафтом 11. Бассейн и спа 12. Солнечная система установки 13. Системы пожарной безопасности и сигнализации 14. Лифты, лифты и эскалаторы 15. Домашняя автоматизация ... и многое другое
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EyeOnTask, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.