Альтернативы - Extensiv
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
Veeqo
veeqo.com
Все в одном программном обеспечении для электронной коммерции. Сократите затраты и время, необходимые для выполнения заказов, благодаря низким тарифам на доставку, автоматизации и простым инструментам выполнения заказов.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без кодирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
Webgility
webgility.com
Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.
MYOB Australia
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Dolibarr
dolibarr.org
Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...
MRPeasy
mrpeasy.com
Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite — это самый простой способ для брендов и ритейлеров размещать и продавать свою продукцию на крупнейших онлайн-торговых площадках мира.
Exact
exact.com
Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
MYOB New Zealand
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...
Striven
striven.com
Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.
Channable
channable.com
Наша универсальная платформа предоставляет решения, необходимые для большей наглядности, более разумных рекламных кампаний и более персонализированного маркетинга.
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.