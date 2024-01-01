Альтернативы - Extensiv

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Tidio

Tidio

tidio.com

Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...

Deskera

Deskera

deskera.com

Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.

Debutify

Debutify

debutify.com

Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Все в одном программном обеспечении для электронной коммерции. Сократите затраты и время, необходимые для выполнения заказов, благодаря низким тарифам на доставку, автоматизации и простым инструментам выполнения заказов.

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Обновите свой сайт без кодирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.

Webgility

Webgility

webgility.com

Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite — это самый простой способ для брендов и ритейлеров размещать и продавать свою продукцию на крупнейших онлайн-торговых площадках мира.

Exact

Exact

exact.com

Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...

Striven

Striven

striven.com

Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.

Channable

Channable

channable.com

Наша универсальная платформа предоставляет решения, необходимые для большей наглядности, более разумных рекламных кампаний и более персонализированного маркетинга.

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.

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