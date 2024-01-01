ExtendMusic.AI — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет создателям музыки улучшать и расширять свои оригинальные композиции, создавая свежую и вдохновляющую музыку. Пользователь сначала загружает свою уникальную музыку в формате .wav или .mp3, а затем технология искусственного интеллекта использует передовые алгоритмы для создания новых аудиодорожек, которые дополняют и обогащают оригинальное произведение. Инструмент был создан Марком Допплером и предлагает систему, основанную на кредитах, при этом количество кредитов, необходимое для каждой загрузки, зависит от длины файла. Генеративная технология искусственного интеллекта ExtendMusic.AI может занять до шестидесяти секунд для создания новых звуковых дорожек, а более длительное время требует дополнительных кредитов. ExtendMusic.AI идеально подходит для создателей музыки, стремящихся улучшить свое звучание с помощью новых, инновационных и персонализированных произведений. Этот инструмент может быть полезен для создания аранжировок для музыки к фильмам, саундтреков к видеоиграм и рекламным роликам. В целом, ExtendMusic.AI предлагает инновационное решение для создателей музыки, желающих улучшить и расширить свои оригинальные звуковые дорожки с помощью сгенерированного контента. Инструмент предоставляет простой в использовании интерфейс, в котором легко ориентироваться. Он предлагает кредитную систему, удобную и доступную по цене, что делает ее доступной для широкого круга пользователей.

Веб-сайт: extendmusic.ai

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