ExtendImage AI — это инструмент, который использует генеративный искусственный интеллект (ИИ) для расширения изображений. Этот инструмент позволяет пользователям применять к своим изображениям различные методы искусственного интеллекта, такие как добавление новых элементов, смешивание стилей и создание цветовых палитр. Он разработан, чтобы быть удобным и простым в использовании, и для начала работы необходимо выполнить несколько простых шагов. Пользователи могут загрузить свое изображение и выбрать желаемую технику искусственного интеллекта, например добавление переднего плана или фона, смешивание двух изображений или создание цветовой палитры. Инструмент также предлагает ряд расширенных функций, таких как регулировка интенсивности эффекта AI и редактирование выходного изображения. ExtendImageAI можно использовать для создания новых и уникальных изображений, а также для расширения существующих изображений. Это отличный инструмент для графических дизайнеров, цифровых художников и всех, кто хочет создавать интересные визуальные эффекты.

Веб-сайт: extendimage.ai

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