ExpertBox

ExpertBox

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Веб-сайт: expertbox.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ExpertBox — это комплексное телемедицинское программное обеспечение, совместимое с HIPAA, которое позволяет вам предоставлять первоклассные телемедицинские услуги, автоматизировать рабочий процесс, сокращать административные задачи, переходить на безбумажный формат, беспрепятственно управлять своей практикой и строить долгосрочные отношения с пациентами. С помощью ExpertBox вы можете: - Управлять своей доступностью - Позволить пациентам записываться к вам на прием онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - Получать информацию о пациенте заранее - Оказывать виртуальную помощь с помощью видеозвонков HD - Решать критические проблемы на ходу через чат - Управлять данными и документами, связанными с пациентами - Возьмите под свой контроль свой персонал - Отправляйте пациентам автоматические напоминания о приемах - Отправляйте настраиваемые автоматические счета - Позвольте вашим пациентам подписывать соглашения об обслуживании перед приемом - Получайте онлайн-платежи - Доступ к своей финансовой истории - Собирайте отзывы от своих пациентов
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: expertbox.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ExpertBox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

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pushhealth.com

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