ExpertBox — это комплексное телемедицинское программное обеспечение, совместимое с HIPAA, которое позволяет вам предоставлять первоклассные телемедицинские услуги, автоматизировать рабочий процесс, сокращать административные задачи, переходить на безбумажный формат, беспрепятственно управлять своей практикой и строить долгосрочные отношения с пациентами. С помощью ExpertBox вы можете: - Управлять своей доступностью - Позволить пациентам записываться к вам на прием онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - Получать информацию о пациенте заранее - Оказывать виртуальную помощь с помощью видеозвонков HD - Решать критические проблемы на ходу через чат - Управлять данными и документами, связанными с пациентами - Возьмите под свой контроль свой персонал - Отправляйте пациентам автоматические напоминания о приемах - Отправляйте настраиваемые автоматические счета - Позвольте вашим пациентам подписывать соглашения об обслуживании перед приемом - Получайте онлайн-платежи - Доступ к своей финансовой истории - Собирайте отзывы от своих пациентов

Веб-сайт: expertbox.io

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