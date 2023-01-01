Альтернативы - Exatom

ReviewCaddy

reviewcaddy.com

ReviewCaddy — это инструмент, который помогает продавцам в интерактивном режиме собирать мнения своих покупателей о товарах, приобретенных ими на веб-сайте, а также помогает продавцам прислушиваться к мнению своих покупателей и, соответственно, вносить обновления на страницы товаров.