Examedi Mexico

Examedi Mexico

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Веб-сайт: examedi.com.mx

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Быстро, без очередей и процедур, бесплатно за визит на дом в CDMX и пригородах. Тесты на Covid, ПЦР, осмотры, биохимический анализ крови, например.

Веб-сайт: examedi.com.mx

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