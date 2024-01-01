Альтернативы - Exact
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
MYOB Australia
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Dolibarr
dolibarr.org
Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...
MRPeasy
mrpeasy.com
Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
MYOB New Zealand
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...
Striven
striven.com
Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.
OpenPro
openpro.com
OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная кон...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum — это программное обеспечение для облачного производства, которое соединяет ваш магазин с реальными данными, чтобы быстрее принимать более обоснованные решения.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. ...
Marg ERP
margcompusoft.com
Имея более 1 миллиона довольных пользователей, более 800 центров продаж и поддержки, Marg ERP стала настоящим лидером в упрощении процесса адаптации GST. MARG ERP Ltd. обладает опытом в предоставлении идеальных индивидуальных решений по инвентаризации и бухгалтерскому учету для всех предприятий, чт...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планиро...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...
KEBS
kebs.ai
KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизир...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold создан для вас и ваших процессов. Оптимизируйте все процессы, включая учет, производство, инвентаризацию, заказы, электронную коммерцию и доставку, с помощью гибкой системы, созданной специально для ваших операций. Боретесь с отсутствием гибкости и возможностей настройки, предоставляемых к...
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies является частью индийской производственной экосистемы. Мы разработали нашу ERP на основе проблем, обнаруженных в обрабатывающей промышленности. Мы хотим стать облачным ERP-программным обеспечением номер один для ММСП в Азии. Наш продукт помогает владельцам бизнеса и предпринима...
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Fr...