Альтернативы - Exact

Access

theaccessgroup.com

Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. ...