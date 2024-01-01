EvolveAI

EvolveAI

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: evolveai.app

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EvolveAI в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

EvolveAI — это инструмент обучения на основе искусственного интеллекта, целью которого является предоставление доступных экспертных знаний тем, кто преследует свои цели обучения. Он объединяет сложный искусственный интеллект с ведущими тренерами отрасли, спортсменами мирового класса и новейшими исследованиями для создания индивидуальных планов тренировок. Одним из основных аспектов его функциональности является классическая периодизация блоков, в которой используются тренировки с низкой интенсивностью и большим объемом. EvolveAI предоставляет спортсменам возможность выбирать различные стили и комбинации верхних подходов для различных упражнений, таких как приседания, жим лежа или становая тяга. Эти параметры затем определяют объем тренировки. Система искусственного интеллекта в EvolveAI адаптирует тренировку на основе анализа тренировок, используя алгоритм тренировки, предназначенный для оптимизации каждого упражнения в макроцикле. Он не только обеспечивает правильную последовательность упражнений, но также снабжен специальными видеороликами и обучающими подсказками для правильной формы и техники. Этот инструмент разработан, чтобы предложить экономически эффективное и индивидуальное решение, исключающее необходимость индивидуальной встречи с тренером. Пользователи могут рассчитывать на оптимизированные тренировки для своих целей, а благодаря регулярному использованию и регулярным проверкам они смогут эффективно работать над достижением своих целей в фитнесе.

Веб-сайт: evolveai.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EvolveAI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TrainerPlan

TrainerPlan

trainerplan.co

SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

Playbook

Playbook

playbookapp.io

jog.fm

jog.fm

jog.fm

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Strava

Strava

strava.com

FREELETICS

FREELETICS

freeletics.com

Bodybuilding.com

Bodybuilding.com

bodybuilding.com

ThrivSports

ThrivSports

thrivsports.com

The Sculpt Society

The Sculpt Society

thesculptsociety.com

Fitbod

Fitbod

fitbod.me

HIIT - Down Dog

HIIT - Down Dog

downdogapp.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности