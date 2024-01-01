EvolveAI — это инструмент обучения на основе искусственного интеллекта, целью которого является предоставление доступных экспертных знаний тем, кто преследует свои цели обучения. Он объединяет сложный искусственный интеллект с ведущими тренерами отрасли, спортсменами мирового класса и новейшими исследованиями для создания индивидуальных планов тренировок. Одним из основных аспектов его функциональности является классическая периодизация блоков, в которой используются тренировки с низкой интенсивностью и большим объемом. EvolveAI предоставляет спортсменам возможность выбирать различные стили и комбинации верхних подходов для различных упражнений, таких как приседания, жим лежа или становая тяга. Эти параметры затем определяют объем тренировки. Система искусственного интеллекта в EvolveAI адаптирует тренировку на основе анализа тренировок, используя алгоритм тренировки, предназначенный для оптимизации каждого упражнения в макроцикле. Он не только обеспечивает правильную последовательность упражнений, но также снабжен специальными видеороликами и обучающими подсказками для правильной формы и техники. Этот инструмент разработан, чтобы предложить экономически эффективное и индивидуальное решение, исключающее необходимость индивидуальной встречи с тренером. Пользователи могут рассчитывать на оптимизированные тренировки для своих целей, а благодаря регулярному использованию и регулярным проверкам они смогут эффективно работать над достижением своих целей в фитнесе.

Веб-сайт: evolveai.app

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