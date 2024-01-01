Everlance

Everlance

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: everlance.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Everlance в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance имеет более 3 миллионов пользователей и известен своей простотой в использовании, администрировании и ведении бизнеса. Комплексная платформа предлагает комплексное решение по возмещению расходов на транспортное средство, включающее: Приложение для отслеживания пробега № 1 в App Store с автоматическими журналами пробега на основе GPS и встроенной защитой конфиденциальности. Настраиваемые процессы утверждения отчетов о возмещении и пометки отклонений. Варианты возмещения расходов сотрудникам ежемесячно, два раза в месяц или две недели. Проверка водительских прав и страховки. Непрерывная проверка журнала транспортных средств (MVR) и обучение технике безопасности водителей. Интегрированное управление расходами. Благодаря прозрачности на каждом этапе вы можете точно и эффективно возмещать своим сотрудникам пробег и затраты. Кроме того, вы получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, что поможет повысить подотчетность и обеспечить более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения транспортных средств без налогов или с низкими налогами. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время служебные автомобили, используете ручные процессы или переходите от другого поставщика, команда экспертов Everlance может помочь вам определить правильную программу(ы) для вашего бизнеса и обеспечить соблюдение требований IRS. Персонализированные возмещения с фиксированной и переменной ставкой (FAVR), включая возмещение в центах за милю (CPM) по разработке тарифов. Подотчетные надбавки. Отслеживание парка автомобилей. У каждого клиента есть назначенный менеджер по работе с клиентами, который служит вашим единым контактным лицом и проводит ежеквартальные обзоры вашего бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, в чате и по электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников в дороге.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: everlance.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Everlance, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Вам также может понравиться

Cardata

Cardata

cardata.co

Onexma

Onexma

onexma.com

TripLog

TripLog

triplogmileage.com

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MiX Telematics

MiX Telematics

mixtelematics.com

Weel

Weel

letsweel.com

Pipe

Pipe

pipe.com

Capture Expense

Capture Expense

captureexpense.com

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Stessa

Stessa

stessa.com

Expensify

Expensify

expensify.com

Reimbi

Reimbi

reimbi.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности