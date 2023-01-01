Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Evergreen Notes в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Это приложение для создания заметок, вдохновленное [Энди Матущаком] (https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes). Другие источники вдохновения: [Roam Research](https://roamresearch.com/)

Веб-сайт: evergreennotes.com

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