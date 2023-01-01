WebCatalog
Evergreen Notes

Evergreen Notes

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: evergreennotes.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Evergreen Notes в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Это приложение для создания заметок, вдохновленное [Энди Матущаком] (https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes). Другие источники вдохновения: [Roam Research](https://roamresearch.com/)

Веб-сайт: evergreennotes.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Evergreen Notes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bangle.io

Bangle.io

bangle.io

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

Notebook

Notebook

zoho.com

Waspnote

Waspnote

waspnote.com

TalkNotes

TalkNotes

talknotes.io

LabArchives

LabArchives

labarchives.com

AudioNotes

AudioNotes

audionotes.app

Amplenote

Amplenote

amplenote.com

Notebase

Notebase

notabase.io

NoteApps.Info

NoteApps.Info

noteapps.info

Emberly

Emberly

ember.ly

Notabase

Notabase

notabase.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности