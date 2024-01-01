Альтернативы - Eventors

Blerter

blerter.com

Blerter — это простая и удобная в использовании платформа для проведения мероприятий, которая помогает вам централизовать процессы коммуникации, операций и безопасности, объединяя всю вашу команду в одном месте. Оптимизируйте свою доставку, будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так, и повы...