Альтернативы - EventBookings
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja позволяет вам без проблем создавать, проводить и делиться вебинарами. Начните сегодня и создайте свой первый вебинар за 10 секунд.
Worksup
worksup.com
Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охва...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...