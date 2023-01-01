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Альтернативы - EventBookings

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja позволяет вам без проблем создавать, проводить и делиться вебинарами. Начните сегодня и создайте свой первый вебинар за 10 секунд.

Worksup

Worksup

worksup.com

Мы занимаемся организацией конференций и деловых мероприятий более 20 лет. В какой-то момент, столкнувшись с различными проблемами индустрии мероприятий, мы решили создать платформу для мероприятий, простую в использовании для участников и быстро настраиваемую для организаторов. Теперь наш опыт охва...

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...

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