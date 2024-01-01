Альтернативы - Eventbee
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Greenvelope
greenvelope.com
Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — это простая в использовании БЕСПЛАТНАЯ онлайн-система продажи билетов для любого типа заведения или мероприятия. Продвигайте, управляйте и продавайте билеты на мероприятия онлайн — и все это БЕСПЛАТНО!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видеоролики с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, ...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Regpack
regpack.com
Зарегистрируйтесь, взимайте плату и управляйте своей клиентурой. Regpack — это решение для регистрации, которое позволяет организациям регистрироваться и взимать плату за свои услуги онлайн.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
AnyRoad
anyroad.com
Ведущая экспериментальная маркетинговая платформа для управления и оптимизации мероприятий и опыта, повышения лояльности к бренду и повышения рентабельности инвестиций.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Trybooking
trybooking.com
Продавайте билеты онлайн с помощью любимой австралийской системы бронирования мероприятий. Наша система бронирования мероприятий поможет вам удовлетворить все ваши потребности в билетах на мероприятия, от небольших собраний до крупных фестивалей.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Freshtix
freshtix.com
Компания Freshtix, основанная командой с многолетним опытом продажи миллионов билетов, является надежным комплексным партнером по продаже билетов для таких ведущих организаций, как Centennial Olympic Park, Clear Channel, Hard Rock Cafe, Центр изящных искусств Callenwolde, Starwood Hotels и многих др...
Tixologi
tixologi.com
Tixologi — это программное обеспечение для продажи билетов на основе блокчейна, которое позволяет продюсерам мероприятий, местам проведения и командам контролировать продажу билетов. Tixologi позволяет продюсерам мероприятий получать новые источники дохода от вторичных и коллекционных продаж, понима...
TicketWeb
ticketweb.com
Откройте для себя живой опыт с билетами на независимые музыкальные концерты, комедии, клубы, театры и фестивали на TicketWeb.
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексная бесплатная комплексная билетная платформа TicketSignup предоставляет решения: от маркетинговых инструментов до управления событиями, потому что мы считаем, что каждый заслуживает мощных технологий для улучшения своих мероприятий.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Организуйте свое мероприятие и начните продавать билеты уже сегодня! Ticketlab совершенно бесплатен и очень прост в использовании, и мы будем готовы помочь вам на каждом этапе пути.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприят...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — это комплексное решение для продажи цифровых билетов, в котором используется технология Web3, обеспечивающая удобство поддержки крупномасштабных мероприятий.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
«Не билетная компания…» Ticket Fairy — это комплексное маркетинговое и аналитическое решение, которое помогает компаниям, занимающимся организацией мероприятий, увеличивать доходы за счет большего охвата, большего объема данных и снижения эксплуатационных расходов. Проведение мероприятий – это огром...
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events — это программное обеспечение для продажи билетов, управления мероприятиями и платформы для сбора средств/организаторов мероприятий, развлекательных заведений, клубов, гала-концертов, конгрессов, театров, продюсеров, промоутеров, некоммерческих организаций и многого другого.
EventRegist
eventregist.com
Реестр событий — это сервис, с помощью которого каждый может легко анонсировать события, предварительный расчет и подачу заявок, управление участниками.
AttendStar
attendstar.com
Программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия + маркетинг и логистика. Проведите потрясающее мероприятие с партнерами, которые приведут вас к прибыльному и волшебному событию.
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и ...
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия...
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоста...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы личное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите ...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовы...
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрироваться на мероприятиях с помощью собственных приложений для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на основе искусс...
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хоте...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, целью которого является облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для об...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустан...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческ...
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной элект...
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа успеха мероприятий, которая помогает вам создавать живые, онлайн-и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратно...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений...
Event Smart
eventsmart.com
Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ...
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...