Альтернативы - Evalgator

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

TestDome

TestDome

testdome.com

TestDome предлагает тесты рабочих навыков, которые помогают менеджерам быстрее нанять лучшего кандидата. Мы предлагаем тесты для широкого спектра отраслей, включая программирование, бухгалтерский учет, обслуживание клиентов, управление проектами и многое другое. - Наши более 1000 вопросов проверяют ...

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

Компания Predictive Index считает, что каждая проблема бизнеса — это проблема людей. Данные о людях должны определять каждый этап пути сотрудника, от первого собеседования до большого продвижения по службе, а также определять вашу бизнес-стратегию. Мы называем это «оптимизацией талантов», и каждая ч...

Crystal

Crystal

crystalknows.com

Для профессионалов бизнеса успех встречи зависит от эффективной подготовки. Наша миссия — обеспечить, чтобы наши клиенты чувствовали себя хорошо подготовленными и уверенными перед каждой важной встречей. Crystal — это ведущая платформа для подготовки к встречам, которой доверяют более 1000 организац...

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

Посмотрите, какие люди на самом деле. Объедините мощь искусственного интеллекта и современной психологии с помощью AssessFirst. Прогнозируйте кандидатов, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха в вашем бизнесе.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что при...

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Принимайте лучшие решения о талантах. Ваша цель — собрать лучшую команду. Наша цель — помочь вам добиться этого с помощью многомерных оценок, подкрепленных наукой и проводимых через нашу надежную и удобную платформу.

Skillsarena

Skillsarena

skillsarena.com

Skillsarena создает и разрабатывает онлайн-тесты с широкими возможностями настройки для измерения способностей кандидатов. Если вы хотите проверить способности, основные и профессиональные навыки, использовать ситуационные тесты на суждение, создать свои собственные тесты с нуля или составить профил...

Talentoday

Talentoday

talentoday.com

Talentoday предоставляет научно обоснованную аналитику по персоналу, которая способствует более эффективному принятию решений на всех этапах жизненного цикла трудоустройства. Наши технологии анализируют и прогнозируют поведение, мотивацию и успех на рабочем месте.

Hire Success

Hire Success

hiresuccess.com

Система тестирования при приеме на работу Hire Success® предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к проверенной системе найма, используемой тысячами компаний по всему миру. Эта структура предназначена для создания объективной системы найма, которую вы можете использовать для постоянно...

Byteboard

Byteboard

byteboard.dev

Byteboard изменил дизайн собеседований, чтобы сделать их более эффективными, действенными и справедливыми для всех. Собеседование Byteboard — это домашнее упражнение, во время которого кандидаты работают над техническим проектированием и программированием в рамках небольшого проекта. Материалы собес...

GoodJob

GoodJob

goodjob.io

Доказано, что только один инструмент позволяет предсказать продолжительность жизни и производительность сотрудников — PATH Assessment™.

Hirenest

Hirenest

hirenest.com

Hirenest предоставляет программное обеспечение для оценки перед приемом на работу, позволяющее быстро и продуманно выбирать сотрудников.

Equalture

Equalture

equalture.com

Формирование мира беспристрастного найма с помощью данных и геймификации. От определения критериев найма до отбора кандидатов. Геймифицируйте свой процесс найма, чтобы начать действовать на основе научных данных с 5-кратной корреляцией с успехом найма, а не с предубеждениями.

HighMatch

HighMatch

highmatch.com

HighMatch — это современный подход к оценке занятости, созданный с использованием опыта нашей команды психологов на рабочем месте. Мы предоставляем персонализированную информацию о кандидатах на каждом этапе цикла найма, что приводит к лучшему подбору кандидатов и более счастливым сотрудникам. В Hig...

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, ко...

WeCP

WeCP

wecreateproblems.com

WeCP — это онлайн-платформа для оценки, предназначенная для выявления и развития навыков работы с людьми. WeCP считается крупнейшим в мире банком оценок профессиональных навыков. Платформа идеально подходит для компаний, стремящихся беспрепятственно проводить оценку различных навыков и должностей дл...

TalentMesh

TalentMesh

talentmesh.com

Платформа TalentMesh — это интуитивно понятная платформа для подбора персонала, основанная на новейшем стеке технологий, позволяющая отслеживать, автоматизировать и совершенствовать полный цикл подбора персонала. Платформа сочетает в себе простую в использовании систему отслеживания кандидатов с кач...

Pulsifi

Pulsifi

pulsifi.me

Платформа данных о людях Pulsifi помогает организациям повысить качество и эффективность привлечения и управления талантами, используя прогнозную аналитику и искусственный интеллект. Наша платформа позволяет организациям целостно понимать сильные навыки, мягкие качества и другие аспекты каждого канд...

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

Создавайте и удерживайте высококлассную рабочую силу с помощью в 10 раз более точных HR-решений Cangrade. Благодаря беспристрастной информации о талантах, оценки кандидатов перед приемом на работу, видеоинтервью, проверка рекомендаций и электронное обучение Cangrade помогают вам принимать быстрые, у...

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Миссия Vervoe — при приеме на работу учитывать заслуги, а не опыт работы. Мы помогаем работодателям принимать решения о найме на основе того, насколько хорошо кандидаты на самом деле могут выполнять работу, а не на том, насколько хорошо они выглядят на бумаге. Vervoe заменяет традиционный процесс на...

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