Альтернативы - Evalgator
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
TestGorilla
testgorilla.com
Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
TestDome
testdome.com
TestDome предлагает тесты рабочих навыков, которые помогают менеджерам быстрее нанять лучшего кандидата. Мы предлагаем тесты для широкого спектра отраслей, включая программирование, бухгалтерский учет, обслуживание клиентов, управление проектами и многое другое. - Наши более 1000 вопросов проверяют ...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Компания Predictive Index считает, что каждая проблема бизнеса — это проблема людей. Данные о людях должны определять каждый этап пути сотрудника, от первого собеседования до большого продвижения по службе, а также определять вашу бизнес-стратегию. Мы называем это «оптимизацией талантов», и каждая ч...
Crystal
crystalknows.com
Для профессионалов бизнеса успех встречи зависит от эффективной подготовки. Наша миссия — обеспечить, чтобы наши клиенты чувствовали себя хорошо подготовленными и уверенными перед каждой важной встречей. Crystal — это ведущая платформа для подготовки к встречам, которой доверяют более 1000 организац...
AssessFirst
assessfirst.com
Посмотрите, какие люди на самом деле. Объедините мощь искусственного интеллекта и современной психологии с помощью AssessFirst. Прогнозируйте кандидатов, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха в вашем бизнесе.
Vizzy
vizzy.com
Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что при...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...
Criteria
criteriacorp.com
Принимайте лучшие решения о талантах. Ваша цель — собрать лучшую команду. Наша цель — помочь вам добиться этого с помощью многомерных оценок, подкрепленных наукой и проводимых через нашу надежную и удобную платформу.
Skillsarena
skillsarena.com
Skillsarena создает и разрабатывает онлайн-тесты с широкими возможностями настройки для измерения способностей кандидатов. Если вы хотите проверить способности, основные и профессиональные навыки, использовать ситуационные тесты на суждение, создать свои собственные тесты с нуля или составить профил...
Talentoday
talentoday.com
Talentoday предоставляет научно обоснованную аналитику по персоналу, которая способствует более эффективному принятию решений на всех этапах жизненного цикла трудоустройства. Наши технологии анализируют и прогнозируют поведение, мотивацию и успех на рабочем месте.
Hire Success
hiresuccess.com
Система тестирования при приеме на работу Hire Success® предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к проверенной системе найма, используемой тысячами компаний по всему миру. Эта структура предназначена для создания объективной системы найма, которую вы можете использовать для постоянно...
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard изменил дизайн собеседований, чтобы сделать их более эффективными, действенными и справедливыми для всех. Собеседование Byteboard — это домашнее упражнение, во время которого кандидаты работают над техническим проектированием и программированием в рамках небольшого проекта. Материалы собес...
GoodJob
goodjob.io
Доказано, что только один инструмент позволяет предсказать продолжительность жизни и производительность сотрудников — PATH Assessment™.
Hirenest
hirenest.com
Hirenest предоставляет программное обеспечение для оценки перед приемом на работу, позволяющее быстро и продуманно выбирать сотрудников.
Equalture
equalture.com
Формирование мира беспристрастного найма с помощью данных и геймификации. От определения критериев найма до отбора кандидатов. Геймифицируйте свой процесс найма, чтобы начать действовать на основе научных данных с 5-кратной корреляцией с успехом найма, а не с предубеждениями.
HighMatch
highmatch.com
HighMatch — это современный подход к оценке занятости, созданный с использованием опыта нашей команды психологов на рабочем месте. Мы предоставляем персонализированную информацию о кандидатах на каждом этапе цикла найма, что приводит к лучшему подбору кандидатов и более счастливым сотрудникам. В Hig...
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, ко...
WeCP
wecreateproblems.com
WeCP — это онлайн-платформа для оценки, предназначенная для выявления и развития навыков работы с людьми. WeCP считается крупнейшим в мире банком оценок профессиональных навыков. Платформа идеально подходит для компаний, стремящихся беспрепятственно проводить оценку различных навыков и должностей дл...
TalentMesh
talentmesh.com
Платформа TalentMesh — это интуитивно понятная платформа для подбора персонала, основанная на новейшем стеке технологий, позволяющая отслеживать, автоматизировать и совершенствовать полный цикл подбора персонала. Платформа сочетает в себе простую в использовании систему отслеживания кандидатов с кач...
Pulsifi
pulsifi.me
Платформа данных о людях Pulsifi помогает организациям повысить качество и эффективность привлечения и управления талантами, используя прогнозную аналитику и искусственный интеллект. Наша платформа позволяет организациям целостно понимать сильные навыки, мягкие качества и другие аспекты каждого канд...
Cangrade
cangrade.com
Создавайте и удерживайте высококлассную рабочую силу с помощью в 10 раз более точных HR-решений Cangrade. Благодаря беспристрастной информации о талантах, оценки кандидатов перед приемом на работу, видеоинтервью, проверка рекомендаций и электронное обучение Cangrade помогают вам принимать быстрые, у...
Vervoe
vervoe.com
Миссия Vervoe — при приеме на работу учитывать заслуги, а не опыт работы. Мы помогаем работодателям принимать решения о найме на основе того, насколько хорошо кандидаты на самом деле могут выполнять работу, а не на том, насколько хорошо они выглядят на бумаге. Vervoe заменяет традиционный процесс на...