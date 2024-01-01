Альтернативы - Evalgator

The Predictive Index

predictiveindex.com

Компания Predictive Index считает, что каждая проблема бизнеса — это проблема людей. Данные о людях должны определять каждый этап пути сотрудника, от первого собеседования до большого продвижения по службе, а также определять вашу бизнес-стратегию. Мы называем это «оптимизацией талантов», и каждая ч...