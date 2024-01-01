Essembi — это центр инноваций в области программного обеспечения, который помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения ускорить цикл инноваций, чтобы стать лидером на своем рынке. В современном быстро меняющемся мире программного обеспечения потребность в создании отличного программного обеспечения выше, чем когда-либо. Скорость вашего цикла инноваций в области программного обеспечения играет решающую роль в вашем успехе. Успешные лидеры отрасли часто имеют самый быстрый цикл инноваций в области программного обеспечения: они быстро собирают ценные отзывы, принимают обоснованные решения по новым функциям продуктов и предоставляют высококачественные обновления продуктов быстрее, чем их конкуренты. Essembi помогает командам разработчиков ускорить цикл инноваций в области программного обеспечения, предоставляя функциональные возможности для управления этим циклом в одной системе. Когда ваши команды по управлению продуктами, разработке, поддержке клиентов, продажам и маркетингу органично взаимодействуют на одной платформе, выигрывают все: ваши клиенты получают функции быстрее, ваш продукт растет быстрее, а ваш бизнес быстрее масштабируется.

Веб-сайт: essembi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Essembi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.