Essembi

Essembi

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Веб-сайт: essembi.com

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Essembi — это центр инноваций в области программного обеспечения, который помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения ускорить цикл инноваций, чтобы стать лидером на своем рынке. В современном быстро меняющемся мире программного обеспечения потребность в создании отличного программного обеспечения выше, чем когда-либо. Скорость вашего цикла инноваций в области программного обеспечения играет решающую роль в вашем успехе. Успешные лидеры отрасли часто имеют самый быстрый цикл инноваций в области программного обеспечения: они быстро собирают ценные отзывы, принимают обоснованные решения по новым функциям продуктов и предоставляют высококачественные обновления продуктов быстрее, чем их конкуренты. Essembi помогает командам разработчиков ускорить цикл инноваций в области программного обеспечения, предоставляя функциональные возможности для управления этим циклом в одной системе. Когда ваши команды по управлению продуктами, разработке, поддержке клиентов, продажам и маркетингу органично взаимодействуют на одной платформе, выигрывают все: ваши клиенты получают функции быстрее, ваш продукт растет быстрее, а ваш бизнес быстрее масштабируется.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: essembi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Essembi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

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