Альтернативы - Esenca

Aistetic

Aistetic

aistetic.com

Увеличьте продажи и сократите прибыль с помощью рекомендаций по размерам от Aistetic на основе искусственного интеллекта. 3D-технология определения размера и измерения тела Aistetic: снижает прибыль благодаря точным измерениям и рекомендациям по размерам для более удобной одежды и более счастливых к...

3DLOOK

3DLOOK

3dlook.ai

3DLOOK — создатель ведущей в мире запатентованной технологии мобильного сканирования тела, которая способствует инновациям в розничной торговле, предоставляя покупателям персонализированные рекомендации по подгонке и размеру, а также виртуальную примерку, чтобы помочь брендам сократить возвраты, одн...

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