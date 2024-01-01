Альтернативы - Esemdee
Meta Business Suite
business.facebook.com
Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на «Dashboard App»...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в штате Делавэр. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания извес...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Buffer
buffer.com
Расширяйте свою аудиторию и развивайте свой бренд в социальных сетях.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Planable
planable.io
Planable — это командный центр кампаний в социальных сетях, которым агентства, фрилансеры и маркетинговые команды доверяют создание, совместную работу, утверждение и планирование.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Publer
publer.io
Планируйте свои публикации в Facebook, публикации в Instagram, твиты, обновления LinkedIn, пины Pinterest, публикации в Google Мой бизнес и видео на YouTube с помощью Publer. Экономьте время, привлекайте трафик, сосредоточьтесь на своем бизнесе.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
RADAAR
radaar.io
Потрясающая платформа управления социальными сетями для брендов, агентств и стартапов, которые хотят привлекать подписчиков, публиковать уникальный контент и...
CoSchedule
coschedule.com
Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.
Heropost
heropost.io
Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, планируйте неограниченное количество публикаций, взаимодействуйте с выбранной вами аудиторией, отслеживайте и анализируйте эффективность с помощью подробных отчетов.
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
SocialBee
socialbee.io
Больше потенциальных клиентов, меньше усилий. Инструменты управления социальными сетями, обучение и команды. 14-дневная бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется. Закажите демо.
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
FeedHive
feedhive.io
Мы дарим вам суперспособности в социальных сетях⚡. Автоматизируйте взаимодействие и конверсию в социальных сетях, используя возможности искусственного интеллекта.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire — это мощный инструмент управления социальными сетями для брендов, предприятий, агентств и частных лиц по всему миру. Повысьте уровень своей игры с помощью CRM для социальных сетей, расширенной аналитики, планировщика публикаций, куратора контента и многого другого!
Social Champ
socialchamp.io
Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...
Postly
postly.ai
Разрабатывайте и публикуйте масштабные маркетинговые кампании в социальных сетях. AI Writer генерирует качественный SEO-контент.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow — это платформа оптимизации социальных сетей для ведущих брендов и издателей. Компания использует пожарный шланг Twitter, данные о кликах, полученные из собственного прокси-сервера ссылок, а также собственные алгоритмы для оптимизации доставки сообщений в социальных сетях. Компания считае...
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Hypefury
hypefury.com
Ваш личный помощник для увеличения и монетизации вашей аудитории в Твиттере. Мы выбрали лучшие методы, используемые Twitter OG, и превратили их в приложение: - Создавайте новый контент без проблем - Расширяйте свою аудиторию - Расширьте свой список адресов электронной почты - Продавайте больше това...
Ocoya
ocoya.com
Ocoya — это бесплатный инструмент автоматизации контента с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для создания и публикации привлекательного контента в социальных сетях, такого как сообщения, подписи, блоги и хэштеги.
Sociamonials
sociamonials.com
Socialmonials — это инструмент, который помогает предприятиям добиться более высокой рентабельности инвестиций с помощью маркетинга в социальных сетях. Мы предлагаем лучшие кампании в социальных сетях. Попробуйте нас бесплатно в течение 14 дней.
SocialGest
socialgest.net
SocialGest — это набор инструментов для оптимизации реализации стратегий в социальных сетях. Планируйте контент для Instagram, Twitter, Facebook и Linkedin. Анализируйте показатели, отслеживайте, сотрудничайте с другими и общайтесь со своим сообществом.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
Технологии должны укреплять человеческие отношения, а не заменять их. Платформа взаимодействия с клиентами Hearsay позволяет консультантам искренне и разумно развивать деловые отношения. Только Hearsay активно направляет и фиксирует последнюю милю цифровых коммуникаций, чтобы обеспечить масштабное о...
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Flick
flick.social
Все, что вам нужно для развития Instagram, на одной простой в использовании платформе. В прошлом году более 100 000 авторов, маркетологов и агентств использовали Flick в качестве платформы для хэштегов, планирования и аналитики.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
StoryChief
storychief.io
StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
Tweetmonk
tweetmonk.com
Инструмент публикации тредов на базе искусственного интеллекта. Создавайте, планируйте и публикуйте твиты и темы в Твиттере без проблем. Повышайте свою вовлеченность в Твиттере с помощью аналитики и показателей.
SocialBu
socialbu.com
Универсальное решение для управления социальными сетями Для малого бизнеса. SocialBu — идеальное решение для улучшения вашего присутствия в социальных сетях и максимизации результатов. Публикуйте, отвечайте, анализируйте и автоматизируйте — все из SocialBu.
MeetEdgar
meetedgar.com
Уникальный планировщик социальных сетей, который составит расписание за вас. Почему другие парни заставляют ВАС составлять все расписание? Эдгар автоматически извлекает сообщения из вашей библиотеки контента, чтобы ваши социальные сети были всегда актуальными каждый день.
Mention
mention.com
Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Nuelink
nuelink.com
Распланируйте месяцы социального контента за считанные минуты! Nuelink помогает вам планировать, автоматизировать и управлять вашими социальными сетями, а также экономит ваше время, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, пока ваши социальные сети работают сами по себе.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
OneUp
oneupapp.io
Самый простой способ планировать и управлять публикациями в социальных сетях. Планируйте и публикуйте свои публикации в социальных сетях и Google My Business, чтобы стимулировать рост и трафик.
HeyOrca
heyorca.com
Планировщик социальных сетей, созданный для команд 🙌 Поставляется с неограниченным количеством пользователей. Никогда не платите за дополнительных пользователей.