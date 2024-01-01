ERPGulf — индивидуальная ERP для стран Персидского залива, региональный хостинг. ERPGulf — это ERP и CRM-система, специально созданная для стран Персидского залива. (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Кувейт и Катар) Он следует всем законам, постановлениям и процедурам этих стран, особенно правилам трудоустройства иммигрантов, системе защиты заработной платы, визовым правилам, семейному статусу, правилам натурализации, НДС GCC и т. д. ERPGulf — одна из ведущих систем в регионе, насчитывающая сотни установок. Мы также предлагаем обучение и сертификацию бухгалтеров и аудиторов в регионе. ECA (сертифицированный бухгалтер ERPGulf) расширяет карьерные перспективы профессионалов в регионе. Большинство компаний, подписавшихся на внедренные другие системы EPR и CRM, сталкиваются с трудностями в области трудового законодательства, системы защиты заработной платы, визовых правил и т. д. в регионе. ERPGulf уже рассматривает и регулярно обновляет нормативные изменения и обновления в системе. Кроме того, ERPGulf — единственная ERP-система, размещенная в региональных дата-центрах. В некоторых округах существуют правила, запрещающие размещение финансовых данных за пределами страны. Кроме того, региональный хостинг делает подключение системы более быстрым и стабильным. ERPинтегрирован с большинством финансовых шлюзов в регионе, такими как Q-Pay и Speedcash. Мы также работаем с такими компаниями по доставке, как Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu, над интеграцией их системы и ERPGulf. 3CX, популярное в регионе программное обеспечение для колл-центров, изначально интегрируется с ERPGulf для управления взаимоотношениями с клиентами. ERPGulf предоставляет API любому стороннему приложению или системе для безопасного и надежного извлечения или передачи данных из своей базы данных.

Веб-сайт: cloud.erpgulf.com

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