EraCast

EraCast

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: eracast.cc

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

EraCast — это возрождение веб-сайта макета YouTube Cosmic Panda 2012 года. В качестве основы он использует исходный код SubRocks с модификациями для обеспечения безопасности.

Веб-сайт: eracast.cc

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