Альтернативы - Epos Now

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Бизнес с большим экраном работает более гладко Представляем Мока Ультра и Ультра+. Самое современное кассовое оборудование для комфорта и удобства ведения бизнеса.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Получите контроль над всеми вашими бизнес-процессами. Безопасное, облачное и автономное программное обеспечение POS для управления бизнесом.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Знакомьтесь, Оливер ПОС. Мы переносим возможности вашего интернет-магазина в ваш физический магазин, синхронизируя его напрямую с вашим магазином WooCommerce.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill — инновационный стартап, специализирующийся на обналичивании денег в магазине. Tactill был разработан, чтобы облегчить вашу жизнь и позволить вам продавать больше и проще.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101.

Paymash

Paymash

paymash.com

Управляйте своим бизнесом с единой центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera — это больше, чем просто точка продаж (POS). Благодаря универсальному кассовому приложению, удобному для ММСП, мы здесь, чтобы предоставить комплексное решение от начала до конца для поддержки каждого этапа вашего бизнеса. Давай, готовься двигаться вперед вместе с Ольсерой!

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

Используется тысячами розничных продавцов, баров, кафе, ресторанов и магазинов по всему миру. Доступны бесплатные и недорогие услуги поддержки. Получайте последние загрузки и информацию'

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

ECRS POS позволяет вам воспользоваться преимуществами доступных технологий, учитывая при этом предпочтения клиентов и требования к площади магазина.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниче...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...

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