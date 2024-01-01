Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном искусственном интеллекте, который автоматизирует ответы на стандартные вопросы, обеспечивает мгновенный доступ к базам знаний и дает организациям целостное представление о пути клиента. С приобретением Aivo более 700 организаций в секторах банковских услуг, финансовых услуг, розничной торговли, здравоохранения и образования полагаются на решения Engageware для стимулирования роста за счет увеличения продаж и конверсии, улучшения многоканального обслуживания клиентов, автоматизации обслуживания клиентов и сокращения загруженность колл-центра. Платформа Engageware обеспечивает синхронную передачу каналов связи, а также надежные данные и аналитику для обоснования стратегических бизнес-решений, которые способствуют росту, эффективности и укреплению отношений с клиентами. Engageware — портфельная компания Clearhaven Partners.

Веб-сайт: engageware.com

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