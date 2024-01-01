Endtest

Endtest

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: endtest.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: endtest.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Endtest, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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