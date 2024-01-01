Endla предоставляет программную платформу, которая увеличивает срок службы нефтяных и газовых скважин.

Веб-сайт: endla.com

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