Альтернативы - Enable
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Phocas Software
phocassoftware.com
Вам нужно быть уверенным в своих данных? Если вашему бизнесу необходимо двигаться быстрее и увереннее, Phocas может вам помочь. У нас есть универсальная платформа бизнес-планирования и аналитики для использования в масштабах всей компании. Единый управляемый источник достоверной информации, поступаю...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...