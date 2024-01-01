Альтернативы - Enable

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Вам нужно быть уверенным в своих данных? Если вашему бизнесу необходимо двигаться быстрее и увереннее, Phocas может вам помочь. У нас есть универсальная платформа бизнес-планирования и аналитики для использования в масштабах всей компании. Единый управляемый источник достоверной информации, поступаю...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...

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