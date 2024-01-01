Enable помогает производителям, дистрибьюторам и розничным торговцам превратить скидки в двигатель стратегического роста. Наша комплексная платформа управления скидками позволяет вам эффективно управлять каждым типом сделок, одновременно отслеживая, анализируя и оптимизируя весь процесс управления скидками. Благодаря функциям совместной работы вы можете легко создавать, обсуждать и заключать сделки вместе, а затем отслеживать прогресс в режиме реального времени в одном надежном месте, чтобы обеспечить лучшее согласование. Вы сохраняете полный контроль, делясь данными, которыми хотите поделиться, как внутри компании, так и за ее пределами, одновременно настраивая рабочие процессы, процессы утверждения и журналы аудита для обеспечения прозрачности и соответствия требованиям.

Веб-сайт: enable.com

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