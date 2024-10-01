Альтернативы - Employplan

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, предлагающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-проце...

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...

Keka

Keka

keka.com

Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...

Paycom

Paycom

paycom.com

В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми биз...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.

Jibble

Jibble

jibble.io

Простое управление временем и посещаемостью для команд. Сотрудники могут отслеживать приход (или, как мы говорим, вход и выход) и уход с помощью веб-браузера, мобильного телефона или специальных часов с помощью iPad или планшета Android. В Slack и Microsoft Teams есть даже умный бот. Рабочее время т...

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR является движущей силой, которая помогает организациям выйти за рамки автоматизации и предоставить решение, которое может напрямую повлиять на бизнес-результаты и улучшить качество обслуживания сотрудников. ZingHR стремится к подходу, ориентированному на сотрудников и ориентированному на моби...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

Five9

Five9

five9.com

Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более...

Deputy

Deputy

deputy.com

Заместитель – это лучший менеджер по персоналу, предлагающий вам лучшие технологии в веб-решениях и мобильных приложениях. Упрощение планирования, расписания, постановки задач, общения между сотрудниками и административных задач. Благодаря великолепным приложениям и интеграции расчета заработной пла...

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Work — это простой способ для компаний планировать, отслеживать время и посещаемость, а также общаться со своими почасовыми сотрудниками. Поместите расписание и часы в карман каждого сотрудника с помощью бесплатных приложений для iOS и Android. Отслеживайте свободное время, доступность сотруд...

Legion

Legion

legion.co

Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотру...

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что состав...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...

Sling

Sling

getsling.com

Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и коммуникации для компаний, где сотрудники работают посменно. Sling включает в себя функции планирования, обмена сообщениями, отслеживания времени, управления задачами и отчетности и позволяет менеджерам и сотрудникам орга...

Planday

Planday

planday.com

Planday — это платформа управления персоналом, которая позволяет предприятиям, работающим посменно, практически любого размера и вертикали управлять своим персоналом в одной веб-системе. Управляйте графиками сотрудников, рабочими часами, сменами, запросами на отпуск и расчетом заработной платы — все...

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules — это ведущее решение для планирования сотрудников в ресторанной и гостиничной индустрии, поскольку это самый быстрый и простой способ управлять своим расписанием и общаться с командой. Членам команды это нравится, потому что они могут менять, брать или освобождать смены в мобильном при...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari помогает вам управлять отпусками и отслеживать посещаемость. Он автоматизирует расчет ВОМ. Множество способов входа/выхода. Интеграция с Google Apps, Slack, Jira и Office 365.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...

Time Doctor

Time Doctor

timedoctor.com

Time Doctor расширяет возможности вашей команды, предоставляя полезную информацию о данных, и повышает производительность с помощью нашей платформы Workforce Analytics — специализированного автоматизированного программного обеспечения для учета рабочего времени. Раскройте потенциал принятия решений ...

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...

RotaCloud

RotaCloud

rotacloud.com

Простое в использовании онлайн-программное обеспечение для ротации. Планируйте ротацию, управляйте запросами на отпуска, отслеживайте время и посещаемость — с помощью бесплатных приложений для ваших сотрудников. Попробуйте бесплатно сегодня!

Replicon

Replicon

replicon.com

Replicon предоставляет комплексное программное обеспечение и услуги для управления временем предприятиям любого размера. Фиксируйте, анализируйте и оптимизируйте время, самый важный актив вашей организации, чтобы повысить прибыльность, производительность и удовлетворенность сотрудников. Как наемные,...

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