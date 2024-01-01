Emotion Logic Ltd — это инструмент искусственного интеллекта, который предлагает в режиме реального времени настоящий анализ эмоций и возможности когнитивных вычислений для улучшения пользовательского опыта. С помощью этого инструмента пользователи могут глубже понять человеческие эмоции и использовать технологии эмоций для преобразования своих приложений. Инструмент Emotion Logic можно применять в различных отраслях и случаях использования. В сфере финансов это может улучшить процессы «Знай своего клиента» (KYC), сократить количество невозвратов по кредитам и повысить удовлетворенность клиентов. В контакт-центрах это может повысить продажи, удовлетворенность клиентов и удержание команды. Этот инструмент также полезен при оценке рисков и обнаружении мошенничества, помогая сократить потери от мошенничества и повысить удовлетворенность клиентов. При проверке кадров и безопасности Emotion Logic может повысить успешный найм и удовлетворенность сотрудников. В интерфейсах «машина-человек» это может повысить уровень вовлеченности и удовлетворенность клиентов. В здравоохранении это может улучшить качество оценки и скорость выздоровления. Этот инструмент также может ускорить расследования и сократить время и затраты на судебно-медицинскую экспертизу. Emotion Logic также полезен в индустрии развлечений и сватовства, увеличивая количество успешных совпадений и выявляя плохих игроков. Более того, его можно использовать в исследованиях эмоций в маркетинговых и академических исследованиях. Инструмент использует расширенный анализ голоса и механизмы принятия решений искусственного интеллекта для декодирования подлинных эмоций из человеческих голосов. Он работает независимо от языка, культуры, просодии или выразительного стиля, что делает его доступным и адаптируемым в любом регионе. Анализ является объективным по признаку расы, пола, возраста или культурных особенностей, что обеспечивает беспристрастную информацию. Возможности искусственного интеллекта Emotion Logic позволяют лучше прогнозировать поведение пользователей, клиентов, пациентов или сотрудников, независимо от их роли или языка, на котором они говорят. Ведущие бренды в различных отраслях уже используют возможности Emotion Logic для продвижения технологических достижений.

Веб-сайт: emotionlogic.ai

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